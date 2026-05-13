Возле Калининградской области заметили британский самолет-разведчик
14:17 13.05.2026 (обновлено: 14:20 13.05.2026)
Возле Калининградской области заметили британский самолет-разведчик

РИА Новости: разведчик ВВС Британии ведет полет вдоль границы РФ и Белоруссии

Самолет Boeing Poseidon. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британский самолет-разведчик Boeing Poseidon MRA1 ведет полет вдоль границы Калининградской области и Белоруссии.
  • Самолет вылетел с базы "Лоссимут" в Шотландии и прошел через воздушное пространство Дании и Польши.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Британский самолет-разведчик Boeing Poseidon MRA1 в среду ведет полет вдоль границы Калининградской области и Белоруссии, выяснило РИА Новости, изучив полетные данные.
Этот самолет вылетел с базы "Лоссимут" в Шотландии, преодолел воздушное пространство Дании и Польши и вышел на траекторию сначала вдоль российской, а затем белорусской границы. Держась на отдалении примерно 50 километров, он долетел до района Бреста, после чего развернулся и тем же путем движется в обратном направлении.
Британские самолеты регулярно ведут разведывательные полеты вдоль российской границы, в том числе над Черным морем в районе Крыма и со стороны Финляндии.
Одновременно в небе со стороны моря в районе Калининградской области летает небольшой эстонский самолет-разведчик Beech King Air 350ER.
В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.
