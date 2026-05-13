Сафонов вернулся в стартовый состав "ПСЖ" и сыграет в чемпионском матче

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российский вратарь Матвей Сафонов выйдет в стартовом составе "Пари Сен-Жермен" на матч перенесенного 29-го тура чемпионата Франции по футболу с "Лансом", сообщается в аккаунте парижского клуба в соцсети Х.

Сафонов выступает в составе "ПСЖ" с лета 2024 года, он стал первым в истории российским футболистом, которому дважды удалось выйти в финал Лиги чемпионов.