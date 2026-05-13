Сафонов вернулся в стартовый состав "ПСЖ" и сыграет в чемпионском матче - РИА Новости Спорт, 13.05.2026
21:46 13.05.2026
Сафонов вернулся в стартовый состав "ПСЖ" и сыграет в чемпионском матче

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Матвей Сафонов выйдет в стартовом составе «Пари Сен-Жермен» на матч перенесенного 29-го тура чемпионата Франции по футболу с «Лансом».
  • «ПСЖ» досрочно станет чемпионом Франции, если не проиграет предстоящий матч с «Лансом».
  • Сафонов стал первым в истории российским футболистом, которому дважды удалось выйти в финал Лиги чемпионов.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российский вратарь Матвей Сафонов выйдет в стартовом составе "Пари Сен-Жермен" на матч перенесенного 29-го тура чемпионата Франции по футболу с "Лансом", сообщается в аккаунте парижского клуба в соцсети Х.
Встреча, которая первоначально должна была пройти 11 апреля, состоится в среду на стадионе "Ланса", начало - 22:00 мск. "ПСЖ" досрочно станет чемпионом Франции, если не проиграет матч.
Ранее Сафонов пропустил домашнюю игру 33-го тура чемпионата Франции с "Брестом" (1:0). Вместо него на поле вышел 19-летний итальянец Ренато Марин, который провел сухой матч, отразив два удара в створ ворот.
Ранее СМИ сообщали о том, что Сафонов испытывает постоянные боли в икроножной мышце, которые начали беспокоить его после первого матча полуфинала Лиги чемпионов против немецкой "Баварии" (5:4), прошедшего 28 апреля. 27-летний россиянин сыграл в ответной встрече 6 мая (1:1), отразив пять ударов, но 2 мая пропустил встречу Лиги 1 против "Лорьяна".
Сафонов выступает в составе "ПСЖ" с лета 2024 года, он стал первым в истории российским футболистом, которому дважды удалось выйти в финал Лиги чемпионов.
ФутболСпортМатвей СафоновЛансПари Сен-Жермен (ПСЖ)БрестЧемпионат Франции по футболу (Лига 1)Лига чемпионов 2025-2026
 
