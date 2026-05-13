Жена Сафонова ответила порноактрисе, предложившей "стимул" вратарю

"Порноактриса пожелала моему мужу удачи в финале Лиги чемпионов и пообещала за каждый сейв жаркую ночь. Она не подозревает, что жаркие ночи для него — это решение кроссвордов, просмотр "Что? Где? Когда?" и отбой в 23:30, потому что ему утром вставать на тренировку", — написала супруга Сафонова в соцсетях, сопроводив пост нецензурным словом.