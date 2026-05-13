Почему "русское НЛО" отказались пускать в массовое производство

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости, Вадим Минеев. В свое время советская "летающая тарелка" должна была стать прорывом в отечественном авиастроении. Однако эта идея так и осталась фантастической.
Почему же проект так и не был реализован?
Русское НЛО
ЭКИП — расшифровывается как "Экология и прогресс" — это, пожалуй, один из самых необычных летательных аппаратов СССР. За границей его прозвали "русское НЛО" из-за характерной схожести с летающей тарелкой.
Разработка ЭКИПа велась в 1980-1990-е годы ведущими отечественными авиационными предприятиями. Но на протяжении всех этих лет идейным лидером оставался главный конструктор Саратовского авиазавода Лев Николаевич Щукин.
"По сравнению с классическими самолетами у ЭКИПа есть очевидные преимущества: безопасность, вертикальные взлет-посадка, экологичность, дешевая эксплуатация, вместительность, возможность использовать альтернативное топливо и так далее", — рассказывал соратник Щукина Анатолий Савицкий.
© РИА Новости / Сергей Субботин | Перейти в медиабанкГенеральный конструктор авиационного концерна "ЭКИП" НПО "Энергия" Лев Николаевич Щукин
"Технология инопланетян"
Садился ЭКИП буквально повсюду — и на неподготовленный грунт, и на водную поверхность. Сам полет тоже поражал воображение: аппарат мог зависать над местом посадки, совершать быстрые и плавные маневры. Скорость уступала самолету — двигаться можно было в диапазоне от 120 до 650 километров в час.
Уникальной разработкой Щукина и его команды стала система управления пограничным слоем (УПС). Система наделяла аппарат отличной аэродинамикой с безотрывным и плавным обтеканием, снижающим сопротивление. Аппарат избавлялся от вибраций, а его подъемная сила возрастала.
На испытаниях ЭКИПа очевидцы отмечали, что тарелка плавно скользит в пространстве, как настоящая "инопланетная технология".
Малозаметен для радаров
Эффективным летательным аппаратом заинтересовалось в первую очередь Министерство обороны. Интерес поддержало и Министерство лесного хозяйства: ЭКИП прекрасно подходил для тушения лесных пожаров и доставки оборудования. Поэтому было решено разрабатывать сразу два варианта аппарата — для военных и общегражданских задач.
Минобороны думало использовать аппарат в качестве машины десанта для противолодочных, патрульных или десантных операций.
"В самой большой комплектации Л3-1 было предусмотрено свободное место и для какого-то ракетного вооружения. Если делать корпус из композитных материалов, то аппарат может быть малозаметен для радаров", — рассказывал Савицкий.
Гражданские модификации ЭКИП могли бы работать по перевозке пассажиров.
© РИА Новости / Сергей Субботин | Перейти в медиабанкОдин из макетов ЭКИПа — летательного аппарата нового типа
Почему не пошел в массовое производство?
ЭКИП так и не получил дорогу в большую жизнь. Причина банальна: основные работы шли в конце 1980-1990-х, когда катастрофически не хватало финансирования.
"До логического конца довести не получилось, потому что для следующих стадий создания проекта требовались уже совсем другие средства — десятки, если не сотни миллионов долларов, которых тогда ни у кого просто не было", — делился Савицкий.
В августе 2001 года трагически погиб глава проекта Лев Щукин. Это стало еще одной причиной, по которой его детище не поднялось в небо.