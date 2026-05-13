Почему "русское НЛО" отказались пускать в массовое производство

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости, Вадим Минеев. В свое время советская "летающая тарелка" должна была стать прорывом в отечественном авиастроении. Однако эта идея так и осталась фантастической.

Почему же проект так и не был реализован?

Русское НЛО

ЭКИП — расшифровывается как "Экология и прогресс" — это, пожалуй, один из самых необычных летательных аппаратов СССР. За границей его прозвали "русское НЛО" из-за характерной схожести с летающей тарелкой.

Разработка ЭКИПа велась в 1980-1990-е годы ведущими отечественными авиационными предприятиями. Но на протяжении всех этих лет идейным лидером оставался главный конструктор Саратовского авиазавода Лев Николаевич Щукин.

"По сравнению с классическими самолетами у ЭКИПа есть очевидные преимущества: безопасность, вертикальные взлет-посадка, экологичность, дешевая эксплуатация, вместительность, возможность использовать альтернативное топливо и так далее", — рассказывал соратник Щукина Анатолий Савицкий.

"Технология инопланетян"

Садился ЭКИП буквально повсюду — и на неподготовленный грунт, и на водную поверхность. Сам полет тоже поражал воображение: аппарат мог зависать над местом посадки, совершать быстрые и плавные маневры. Скорость уступала самолету — двигаться можно было в диапазоне от 120 до 650 километров в час.

Уникальной разработкой Щукина и его команды стала система управления пограничным слоем (УПС). Система наделяла аппарат отличной аэродинамикой с безотрывным и плавным обтеканием, снижающим сопротивление. Аппарат избавлялся от вибраций, а его подъемная сила возрастала.

На испытаниях ЭКИПа очевидцы отмечали, что тарелка плавно скользит в пространстве, как настоящая "инопланетная технология".

Малозаметен для радаров

Эффективным летательным аппаратом заинтересовалось в первую очередь Министерство обороны. Интерес поддержало и Министерство лесного хозяйства: ЭКИП прекрасно подходил для тушения лесных пожаров и доставки оборудования. Поэтому было решено разрабатывать сразу два варианта аппарата — для военных и общегражданских задач.

Минобороны думало использовать аппарат в качестве машины десанта для противолодочных, патрульных или десантных операций.

"В самой большой комплектации Л3-1 было предусмотрено свободное место и для какого-то ракетного вооружения. Если делать корпус из композитных материалов, то аппарат может быть малозаметен для радаров", — рассказывал Савицкий.

Гражданские модификации ЭКИП могли бы работать по перевозке пассажиров.

Почему не пошел в массовое производство?

ЭКИП так и не получил дорогу в большую жизнь. Причина банальна: основные работы шли в конце 1980-1990-х, когда катастрофически не хватало финансирования.

"До логического конца довести не получилось, потому что для следующих стадий создания проекта требовались уже совсем другие средства — десятки, если не сотни миллионов долларов, которых тогда ни у кого просто не было", — делился Савицкий.