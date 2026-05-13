13:49 13.05.2026
В Кремле ответили на вопрос о сотрудничестве с США

Песков: РФ надеется, что США перестанут увязывать сотрудничество с темой Украины

© AP Photo / Jae C. HongСаммит России и США на Аляске
Саммит России и США на Аляске. Архивное фото
  • Россия надеется, что когда Вашингтон перестанет увязывать развитие сотрудничества с украинским урегулированием, будет открыт путь к целому ряду проектов, заявил Песков.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Россия надеется, что когда Вашингтон перестанет увязывать развитие сотрудничества с украинским урегулированием, будет открыт путь к целому ряду проектов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.
"По мере того, как американская сторона будет готова не увязывать перспективы нормализации торгово-экономических отношений с украинским урегулированием, или по мере того, как украинское урегулирование произойдет и наступит украинское урегулирование, тогда, мы надеемся, путь к реализации целого ряда экономических проектов будет открыт", - сказал Песков.
Кремлевская набережная и Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
В Кремле оценили перспективы восстановления отношений с США
14 апреля, 12:35
 
В миреДмитрий ПесковСШАРоссия
 
 
