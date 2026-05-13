В Кремле ответили на вопрос о сотрудничестве с США

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Россия надеется, что когда Вашингтон перестанет увязывать развитие сотрудничества с украинским урегулированием, будет открыт путь к целому ряду проектов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.
"По мере того, как американская сторона будет готова не увязывать перспективы нормализации торгово-экономических отношений с украинским урегулированием, или по мере того, как украинское урегулирование произойдет и наступит украинское урегулирование, тогда, мы надеемся, путь к реализации целого ряда экономических проектов будет открыт", - сказал Песков.
