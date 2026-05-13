Россия стремится стать для исламского мира надежным союзником, заявил МИД

КАЗАНЬ, 13 мая - РИА Новости. Россия стремится стать для стран исламского мира не только партнером, но и надежным политическим союзником, заявил замдиректора Департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественными объединениями МИД РФ Кирилл Сапоженков.
"Мы (Россия - ред.) стремимся стать для них (стран исламского мира - ред.) не только привлекательным партнером, но и надежным политическим союзником, что немаловажно, на равной и взаимоуважительной основе. Такой подход, в свою очередь, находит полное одобрение входящих в Организацию исламского сотрудничества (ОИС) государств", - сказал Сапоженков на экономическом форуме "Россия - исламский мир: КазаньФорум".
По его словам, отношения России с государствами исламского мира уже выходят на стратегический уровень.
Кроме того, гибридная война, которая проводится Западом в отношении России, ускорила сближение Москвы со странами исламского мира, отметил он.
XVII Международный экономический форум "Россия - исламский мир: КазаньФорум" проходит в Казани 13-15 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус.
