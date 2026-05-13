Россия готова помочь Пакистану разрешить конфликт США и Ирана, заявил посол

КАЗАНЬ, 13 мая - РИА Новости. Россия готова содействовать усилиям Пакистана в процессе урегулирования конфликта между Ираном и США, заявил посол РФ в Исламабаде Альберт Хорев.
“Отмечаем заметную роль Пакистана в процессе урегулирования конфликта между Ираном и США. Со своей стороны готовы содействовать этим усилиям. Надеюсь, что сообща мы сможем положить конец этой разрушительной войне и обеспечить прочный мир в регионе Персидского залива”, - сказал он в ходе сессии на экономическом форуме в Казани. Его обращение было показано в онлайн-формате.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
XVII Международный экономический форум "Россия - исламский мир: КазаньФорум" проходит в Казани 13-15 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус.
