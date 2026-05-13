Роспотребнадзор оценил риск завоза хантавируса Андес в Евразию

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Риск распространения хантавируса Андес в странах Евразийского региона низкий, сообщил Роспотребнадзор.
"Роспотребнадзор проинформировал о минимальных рисках завоза и распространения данного заболевания на территории стран Евразийского региона", — говорится в публикации на платформе "Макс".
Ранее в ведомстве рассказали, что хантавирус Андес естественным образом переносит только карликовый рисовый хомяк. Российский климат для него неприемлем, что существенно снижает вероятность его появления на территории страны.
В то же время в России известен вариант инфекции, который вызывает геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, однако с начала года вспышек заражения внутри страны не зафиксировано.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Во вторник ВОЗ сообщила о выявлении 11 случаев заражения, девять из которых подтвердили как вирус Андес — единственный штамм, передающийся от человека к человеку.
После стоянки у Кабо-Верде судно прибыло к острову Тенерифе. Испанские власти организовали поэтапную высадку и возвращение людей на родину. Россиянин из состава экипажа продолжит путь в Нидерланды, где лайнер пройдет дезинфекцию.