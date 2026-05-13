Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор оценил риск завоза хантавируса Андес в Евразию - РИА Новости, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:42 13.05.2026 (обновлено: 22:08 13.05.2026)
Роспотребнадзор оценил риск завоза хантавируса Андес в Евразию

Роспотребнадзор: риск завоза хантавируса Андес в Евразийский регион минимален

© REUTERS / Dado RuvicОтрицательный тест на хантавирус
Отрицательный тест на хантавирус - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© REUTERS / Dado Ruvic
Отрицательный тест на хантавирус. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Роспотребнадзор оценил риски завоза и распространения хантавируса Андес в странах Евразийского региона как минимальные.
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Риск распространения хантавируса Андес в странах Евразийского региона низкий, сообщил Роспотребнадзор.
"Роспотребнадзор проинформировал о минимальных рисках завоза и распространения данного заболевания на территории стран Евразийского региона", — говорится в публикации на платформе "Макс".
Снимок ткани печени пациента с хантавирусным легочным синдромом под микроскопом - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Хантавирус: что за болезнь, как передается, есть ли риск заражения в России
Вчера, 13:07
Ранее в ведомстве рассказали, что хантавирус Андес естественным образом переносит только карликовый рисовый хомяк. Российский климат для него неприемлем, что существенно снижает вероятность его появления на территории страны.
В то же время в России известен вариант инфекции, который вызывает геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, однако с начала года вспышек заражения внутри страны не зафиксировано.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Во вторник ВОЗ сообщила о выявлении 11 случаев заражения, девять из которых подтвердили как вирус Андес — единственный штамм, передающийся от человека к человеку.
После стоянки у Кабо-Верде судно прибыло к острову Тенерифе. Испанские власти организовали поэтапную высадку и возвращение людей на родину. Россиянин из состава экипажа продолжит путь в Нидерланды, где лайнер пройдет дезинфекцию.
Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Роспотребнадзор контактирует с ВОЗ по ситуации с хантавирусной инфекцией
Вчера, 21:33
 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ЕвразияРоссияЗдоровье - ОбществоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала