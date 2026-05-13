Роспотребнадзор контактирует с ВОЗ по ситуации с хантавирусной инфекцией

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор находится в постоянном контакте с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и ее странами-членами по ситуации с хантавирусной инфекцией в мире, сообщило ведомство в своем канале на платформе "Макс".
12 мая под председательством Главного государственного санитарного врача Российской Федерации Анны Поповой состоялось 42 заседание Совета руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения государств-членов Евразийского экономического союза (Совет).
"Отдельное внимание участники встречи уделили ситуации с хантавирусной инфекцией. Роспотребнадзор как национальный координатор по Международным медико-санитарным правилам (2005 г.) находится в постоянном контакте с ВОЗ и ее странами-членами по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. ВОЗ подтвердила 11 случаев заражения, три человека скончались.
Судно MV Hondius прибыло к острову Тенерифе после стоянки у Кабо-Верде. Испанские власти организовали поэтапную высадку и репатриацию пассажиров и части экипажа. После завершения их высадки судно продолжило путь в Нидерланды, где пройдет его дезинфекция.