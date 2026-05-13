Близкие погибших бойцов СВО пройдут реабилитацию в Валаамском монастыре

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Восемьдесят родственников погибших бойцов СВО пройдут в 2026 году духовно-психологическую реабилитацию в Валаамском ставропигиальном мужском монастыре, рассказал РИА Новости исполнительный директор благотворительного фонда "Свет Валаама" и пресс-секретарь обители Михаил Шишков.

Проект "Валаам. Остров Преображения" реализуется Фондом "Свет Валаама" при участии Валаамского монастыря и Комитета семей воинов Отечества. Фонд организует в монастыре размещение, питание и программу для семей бойцов СВО: посещение богослужений, экскурсии, групповые и индивидуальные занятия с психотерапевтом, выступления монастырского хора, мастер-классы (арт-терапия), а также посещение животных на монастырской ферме. Группы из детей и взрослых формируют представители Комитета семей воинов Отечества на Неве (Санкт-Петербургское отделение КСВО).

"Тринадцатого мая стартует уже третий сезон проекта "Валаам. Остров Преображения". В этом году удалось расширить проект на одну смену: вместо трех групп по 20 человек заезжают четыре - это семьи участников СВО, у которых на войне погибли близкие", - сказал Шишков.

Он напомнил, что в начале 2023 года игумен Валаамского монастыря епископ Троицкий Панкратий поручил Фонду "Свет Валаама" разработать программу реабилитации для семей воинов СВО и уже к лету того же года проект "Валаам. Остров Преображения" начал работу.

"Духовная и психологическая поддержка в Валаамской обители очень важна, она помогает обрести душевные силы и внутреннюю опору", - заключил собеседник агентства.

Как ранее уточнял Шишков, цель проекта – оказать семьям участников СВО поддержку, предоставить возможность получить "душевное и духовное успокоение", помочь восстановить силы, направить внимание на положительные эмоции, снять психологическое напряжение через участие в мероприятиях в Валаамском монастыре.