00:14 13.05.2026
Близкие погибших бойцов СВО пройдут реабилитацию в Валаамском монастыре

© РИА Новости / POOL/Александр Казаков
Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Восемьдесят родственников погибших бойцов СВО пройдут в 2026 году духовно-психологическую реабилитацию в Валаамском ставропигиальном мужском монастыре.
  • Проект «Валаам. Остров Преображения» реализуется Фондом «Свет Валаама» при участии Валаамского монастыря и Комитета семей воинов Отечества и включает в себя различные мероприятия для семей бойцов СВО.
  • Цель проекта — оказать семьям участников СВО поддержку, помочь восстановить силы и снять психологическое напряжение.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Восемьдесят родственников погибших бойцов СВО пройдут в 2026 году духовно-психологическую реабилитацию в Валаамском ставропигиальном мужском монастыре, рассказал РИА Новости исполнительный директор благотворительного фонда "Свет Валаама" и пресс-секретарь обители Михаил Шишков.
Проект "Валаам. Остров Преображения" реализуется Фондом "Свет Валаама" при участии Валаамского монастыря и Комитета семей воинов Отечества. Фонд организует в монастыре размещение, питание и программу для семей бойцов СВО: посещение богослужений, экскурсии, групповые и индивидуальные занятия с психотерапевтом, выступления монастырского хора, мастер-классы (арт-терапия), а также посещение животных на монастырской ферме. Группы из детей и взрослых формируют представители Комитета семей воинов Отечества на Неве (Санкт-Петербургское отделение КСВО).
"Тринадцатого мая стартует уже третий сезон проекта "Валаам. Остров Преображения". В этом году удалось расширить проект на одну смену: вместо трех групп по 20 человек заезжают четыре - это семьи участников СВО, у которых на войне погибли близкие", - сказал Шишков.
Он напомнил, что в начале 2023 года игумен Валаамского монастыря епископ Троицкий Панкратий поручил Фонду "Свет Валаама" разработать программу реабилитации для семей воинов СВО и уже к лету того же года проект "Валаам. Остров Преображения" начал работу.
"Духовная и психологическая поддержка в Валаамской обители очень важна, она помогает обрести душевные силы и внутреннюю опору", - заключил собеседник агентства.
Как ранее уточнял Шишков, цель проекта – оказать семьям участников СВО поддержку, предоставить возможность получить "душевное и духовное успокоение", помочь восстановить силы, направить внимание на положительные эмоции, снять психологическое напряжение через участие в мероприятиях в Валаамском монастыре.
Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь находится на территории Валаамского архипелага в Ладожском озере. По церковному преданию, основатели Валаамского монастыря – миссионеры преподобные Сергий и Герман Валаамские – появились тут в конце X века. По другой версии, монастырь основали в XIV веке. В обители проживают около 200 насельников. В монастырский комплекс входят центральная усадьба и 17 скитов. Ежегодно обитель посещают более 100 тысяч паломников и туристов.
Надежные людиЛадожское озероВалаамский монастырь
 
 
