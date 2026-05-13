Экс-замгубернатора Кубани приговорили к 5,5 года условно за мошенничество

Краткий пересказ от РИА ИИ Экс-замгубернатора Кубани Анну Минькову приговорили к 5 годам 6 месяцам условно.

Ее признали виновной в совершении преступления по уголовному делу о мошенничестве и легализации доходов.

Наказание предусматривает также штраф в размере 700 тысяч рублей.

КРАСНОДАР, 13 мая - РИА Новости. Суд в Краснодаре приговорил к 5 годам 6 месяцам условно экс-замгубернатора Кубани Анну Минькову по уголовному делу о мошенничестве и легализации доходов с испытательным сроком 5 лет, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Суд установил, что Минькова незаконно приобрела квартиру рыночной стоимостью 12 миллионов рублей по заниженной стоимости - за 5,4 миллиона рублей, однако даже эту сумму не заплатила застройщику. Она признала вину и возместила ущерб. Гособвинение просило назначить Миньковой 5 лет колонии общего режима со штрафом в 700 тысяч рублей по уголовному делу о мошенничестве и легализации доходов. Кроме того, прокуратура настаивала на обращении в доход государства незаконно присвоенной квартиры.

"Суд приговорил Минькову Анну Алексеевну признать виновной в совершении преступления … и по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно определить наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев со штрафом в размере 700 тысяч рублей в доход государства с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 3 года… Назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 5 лет", - сказала судья.

Кроме того, суд конфисковал и обратил в собственность государства квартиру, приобретенную преступным путем.

В апреле Прикубанский районный суд Краснодара обратил в доход государства имущество Миньковой и членов ее семьи на более чем 330 миллионов рублей.