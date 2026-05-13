Суд вынес приговор жителю Татарстана, похитившему деньги у матери бойца СВО
15:24 13.05.2026 (обновлено: 16:04 13.05.2026)
Суд вынес приговор жителю Татарстана, похитившему деньги у матери бойца СВО

Статуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
  • Мокшанский районный суд Пензенской области приговорил жителя Татарстана к пяти годам колонии строгого режима за мошенничество.
  • Мужчина под видом инкассатора забрал у матери погибшего участника СВО два миллиона рублей.
САРАТОВ, 13 мая — РИА Новости. Мокшанский районный суд Пензенской области приговорил к пяти годам колонии строгого режима жителя Татарстана, который под видом инкассатора забрал у матери погибшего участника СВО два миллиона рублей, сообщают региональная прокуратура и пресс-служба суда.
В суде установлено, что в январе женщине звонили неизвестные, представлялись сотрудниками правоохранительных органов и сообщали о попытках перевода денег с банковских счетов для спонсирования иностранного государства. Они убедили ее передать якобы для дальнейшего декларирования деньги через "инкассатора". Под видом инкассатора к потерпевшей пришел домой ранее судимый 22-летний житель Татарстана, который забрал у нее два миллиона рублей.
В ведомстве отметили, что еще 6,8 миллиона рублей она отдала соучастнику фигуранта и более 248 тысяч рублей перевела на счета неустановленных лиц.
"Суд <...> назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. По делу был заявлен гражданский иск, суд его удовлетворил, взыскал с осужденного в пользу потерпевшей 9 048 920 рублей", — говорится в сообщении пресс-службы суда.
Фигурант признан виновным по части четвертой статьи 159 УК России ("Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере").
В отношении неустановленных лиц уголовное дело выделено в отдельное производство, уточнили в прокуратуре.
