На Кубани потушили пожар в поселке Волна, возникший после атаки ВСУ

КРАСНОДАР, 13 мая - РИА Новости. Пожар на предприятии в поселке Волна в Темрюкском районе Кубани, возникший в результате атаки БПЛА, полностью ликвидирован, сообщил оперативный штаб региона.
Ранее ведомство сообщало, что обломки БПЛА упали на территорию одного из предприятий в Темрюкском районе Краснодарского края, пострадал один человек, загорелось оборудование.
"Пожар в поселке Волна полностью потушили", - говорится в сообщении оперштаба.
Уточняется, что в ликвидации огня участвовали 96 человек и 29 единиц техники, в том числе сотрудники ГУМЧС России по Краснодарскому краю.
