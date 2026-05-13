12:27 13.05.2026
На Кубани потушили пожар в поселке Волна, возникший после атаки ВСУ

  • Пожар на предприятии в поселке Волна в Темрюкском районе Кубани, возникший в результате атаки БПЛА, полностью потушили.
  • В ликвидации огня участвовали 96 человек и 29 единиц техники.
КРАСНОДАР, 13 мая - РИА Новости. Пожар на предприятии в поселке Волна в Темрюкском районе Кубани, возникший в результате атаки БПЛА, полностью ликвидирован, сообщил оперативный штаб региона.
Ранее ведомство сообщало, что обломки БПЛА упали на территорию одного из предприятий в Темрюкском районе Краснодарского края, пострадал один человек, загорелось оборудование.
"Пожар в поселке Волна полностью потушили", - говорится в сообщении оперштаба.
Уточняется, что в ликвидации огня участвовали 96 человек и 29 единиц техники, в том числе сотрудники ГУМЧС России по Краснодарскому краю.
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияТемрюкский районКраснодарский крайРоссия
 
 
