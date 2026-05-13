В Башкирии загорелась производственно-диспетчерская станция

УФА, 13 мая - РИА Новости. Хлопок с последующим горением произошел на линейной производственно-диспетчерской станции под Уфой из-за нарушения технологического процесса, пожарные работают на месте, сообщает ГУ МЧС по Башкирии.
По данным ведомства, возгорание произошло в районе села Нурлино Уфимского района. На месте работают сотрудники уфимского пожарно-спасательного гарнизона.
"По прибытии установлено, из-за нарушения технологического процесса на линейной производственно-диспетчерской станции произошел хлопок с последующим горением. Принимаются все необходимые меры для локализации и ликвидации пожара. Все экстренные службы на месте", - говорится в сообщении.
