Ситуация с задымлениями от пожаров в Хабаровском крае улучшилась - РИА Новости, 13.05.2026
06:35 13.05.2026 (обновлено: 10:12 13.05.2026)
Ситуация с задымлениями от лесных пожаров в Хабаровском крае улучшилась

ВЛАДИВОСТОК, 13 мая – РИА Новости. Ситуация с задымлением населенных пунктов в Хабаровском крае улучшилась из-за сокращения очагов возгорания и смены направления ветра, сообщает правительство региона.
"Ситуация с задымлением населенных пунктов также значительно улучшилась. На это повлияло не только сокращение очагов возгорания, но и смена направления ветра. По данным Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня на территории краевого центра и крупных муниципальных образований наблюдается преимущественно северный и северо-восточный ветер до 10 м/с", – говорится в сообщении.
По состоянию на 07.00 (0.00 мск) среды в тушении огня на площади почти 11 тысяч гектаров в лесных массивах Хабаровского края задействовано 368 человек и 71 единица техники. Угрозы ни людям, ни их жилью нет.
Также в правительстве Хабаровского края отметили, что возникающие ландшафтные возгорания оперативно выявляются и ликвидируются. Вопрос находится на личном контроле губернатора Дмитрия Демешина.
