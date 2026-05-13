На востоке Москвы ликвидировали пожар в здании

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пожар на востоке Москвы на улице Вернисажная охватил площадь в 3 тысячи квадратных метров.
- Спасатели ликвидировали открытое горение, и пожар был полностью потушен.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Пожар на востоке Москвы ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС России.
Ранее ведомство сообщало, что спасатели ликвидируют пожар в Москве на улице Вернисажная на площади 3 тысячи квадратных метров. Согласно сервису "Яндекс.Карты", рядом находится стадион "Измайлово" и Измайловский кремль. В экстренных службах сообщили РИА Новости, что кровля горящего здания обрушилась на площади 2,5 тысячи "квадратов". Позднее пресс-служба МЧС России сообщила, что открытое горение ликвидировано.
"Принятыми мерами пожар в Москве полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
В столичной прокуратуре уточнили, что, предварительно, пожар произошел в металлокаркасном строении, причину установят по результатам экспертизы.