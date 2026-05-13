На востоке Москвы локализовали пожар в здании

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Пожар на улице Вернисажная в Москве, где обрушилась кровля горящего здания, локализован, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
Ранее ведомство сообщало, что спасатели ликвидируют пожар в Москве на улице Вернисажная на площади 3 тысячи квадратных метров. Согласно сервису "Яндекс.Карты", рядом находится стадион "Измайлово" и Измайловский кремль. Позже в экстренных службах сообщили РИА Новости, что кровля горящего здания обрушилась на площади 2,5 тысячи "квадратов".
"Пожар на востоке Москвы локализован", - говорится в сообщении.