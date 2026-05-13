МИД Венгрии вызвал посла России

БУДАПЕШТ, 13 мая - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Анита Орбан в четверг вызовет посла РФ в Венгрии Евгения Станиславова из-за ситуации на Украине, заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр.
"Завтра министр иностранных дел Анита Орбан вызовет российского посла", - сказал Мадьяр на пресс-конференции по итогам первого заседания нового венгерского правительства.
По его словам, темой станет ситуация на Украине.