В Минтрансе прокомментировали сообщения об уходе замглавы ведомства Пошивая

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Заместитель министра транспорта РФ Александр Пошивай продолжит свою работу на посту, сообщили РИА Новости в Минтрансе.

Пошивай занимает пост замглавы министерства с 2021 года, до этого возглавлял подведомственное Минтрансу Федеральное агентство морского и речного транспорта.