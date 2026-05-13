В Минтрансе прокомментировали сообщения об уходе замглавы ведомства Пошивая

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Заместитель министра транспорта РФ Александр Пошивай продолжит свою работу на посту, сообщили РИА Новости в Минтрансе.
Ранее СМИ сообщали о возможном уходе Пошивая с поста в связи с выходом на пенсию.
"Решением правительства РФ Александру Пошиваю продлен срок пребывания на государственной гражданской службе в должности заместителя министра транспорта Российской Федерации", - сообщили РИА Новости в Минтрансе.
Пошивай занимает пост замглавы министерства с 2021 года, до этого возглавлял подведомственное Минтрансу Федеральное агентство морского и речного транспорта.
