В Минтрансе прокомментировали сообщения об уходе замглавы ведомства Пошивая - РИА Новости, 13.05.2026
12:25 13.05.2026
В Минтрансе прокомментировали сообщения об уходе замглавы ведомства Пошивая

Заместитель министра транспорта РФ Александр Пошивай
Заместитель министра транспорта РФ Александр Пошивай. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • СМИ сообщали о возможном уходе Александра Пошивая с поста замминистра транспорта в связи с выходом на пенсию.
  • В Минтрансе рассказали, что замглавы ведомства продолжит свою работу на той же должности.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Заместитель министра транспорта РФ Александр Пошивай продолжит свою работу на посту, сообщили РИА Новости в Минтрансе.
Ранее СМИ сообщали о возможном уходе Пошивая с поста в связи с выходом на пенсию.
"Решением правительства РФ Александру Пошиваю продлен срок пребывания на государственной гражданской службе в должности заместителя министра транспорта Российской Федерации", - сообщили РИА Новости в Минтрансе.
Пошивай занимает пост замглавы министерства с 2021 года, до этого возглавлял подведомственное Минтрансу Федеральное агентство морского и речного транспорта.
