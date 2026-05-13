Молдавия пытается угодить интересам ЕС и США одновременно, считает эксперт

КИШИНЕВ, 13 мая - РИА Новости. Молдавия оказалась в сложной геополитической ситуации, поскольку пытается угодить и Брюсселю, и Вашингтону, хотя интересы ЕС и США в последнее время могут не совпадать, заявил бывший министр образования республики Корнелиу Попович.
"В новом политическом лексиконе Восточной Европы термины "проевропейский" и "прозападный" стали описывать разные, а иногда и расходящиеся политические взгляды: "прозападный" все чаще становится синонимом "проамериканский", а "проевропейский" — "пробрюссельский". В этом геополитическом вихре Молдавия находится в критической точке из-за разрыва позиций", - написал Попович на своей странице в соцсети Facebook* .
По его словам, Евросоюз в последнее время многие осуждают за европейскую бюрократию, поэтому страны Восточной Европы начинают активно ориентироваться на стратегическое партнерство с США.
Попович отметил, что в мире, где великие державы напрямую противостоят друг другу, Молдавия не может позволить себе быть просто идеологическим сателлитом. Политик полагает, что вместо этого республике стоит занять промолдавскую позицию. Он подчеркнул, что это означает не изоляцию, а разумную, сбалансированную и прагматичную внешнюю политику, основанную на национальных интересах и функциональных отношениях как с ЕС, так и с США.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.
