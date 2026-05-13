Рейтинг@Mail.ru
Молдавия пытается угодить интересам ЕС и США одновременно, считает эксперт - РИА Новости, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:30 13.05.2026
Молдавия пытается угодить интересам ЕС и США одновременно, считает эксперт

Попович: Молдавия разрывается, пытаясь угодить ЕС и США одновременно

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии в Кишиневе
Флаги Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Молдавия находится в сложной геополитической ситуации, пытаясь удовлетворить интересы ЕС и США, которые могут не совпадать.
  • "В новом политическом лексиконе Восточной Европы термины "проевропейский" и "прозападный" стали описывать разные, а иногда и расходящиеся политические взгляды. В этом геополитическом вихре Молдавия находится в критической точке из-за разрыва позиций", - написал бывший министр образования республики Корнелиу Попович.
КИШИНЕВ, 13 мая - РИА Новости. Молдавия оказалась в сложной геополитической ситуации, поскольку пытается угодить и Брюсселю, и Вашингтону, хотя интересы ЕС и США в последнее время могут не совпадать, заявил бывший министр образования республики Корнелиу Попович.
"В новом политическом лексиконе Восточной Европы термины "проевропейский" и "прозападный" стали описывать разные, а иногда и расходящиеся политические взгляды: "прозападный" все чаще становится синонимом "проамериканский", а "проевропейский" — "пробрюссельский". В этом геополитическом вихре Молдавия находится в критической точке из-за разрыва позиций", - написал Попович на своей странице в соцсети Facebook* .
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
Правящая партия Молдавии узурпирует власть, заявила политик Таубер
11 мая, 22:08
По его словам, Евросоюз в последнее время многие осуждают за европейскую бюрократию, поэтому страны Восточной Европы начинают активно ориентироваться на стратегическое партнерство с США.
Попович отметил, что в мире, где великие державы напрямую противостоят друг другу, Молдавия не может позволить себе быть просто идеологическим сателлитом. Политик полагает, что вместо этого республике стоит занять промолдавскую позицию. Он подчеркнул, что это означает не изоляцию, а разумную, сбалансированную и прагматичную внешнюю политику, основанную на национальных интересах и функциональных отношениях как с ЕС, так и с США.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Флаги Молдавии и Евросоюза в руках одного из участников митинга на площади Великого Национального Собрания в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Молдавия тратит деньги от ЕК на погашение старых долгов, заявил экс-премьер
Вчера, 09:58
 
В миреСШАРоссияМолдавияМария ЗахароваЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала