Рейтинг@Mail.ru
Два депутата "АдГ" собираются в Россию на ПМЭФ, пишут СМИ - РИА Новости, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:13 13.05.2026
Два депутата "АдГ" собираются в Россию на ПМЭФ, пишут СМИ

Politico: два депутата "Альтернативы для Германии" собираются в Россию на ПМЭФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Два депутата от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) планируют принять участие в Петербургском международном экономическом форуме.
  • Заявку на поездку они еще не подавали, но заместитель главы фракции АдГ уже дал свое согласие на участие Маркуса Фронмайера и Штеффена Котре в ПМЭФ.
БЕРЛИН, 13 мая - РИА Новости. Два депутата от оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) планируют принять участие в Петербургском международном экономическом форуме, сообщило издание Politico со ссылкой на собственную информацию.
"Два депутата от АдГ хотят поехать в Россию. Маркус Фронмайер и Штеффен Котре планируют в начале июня принять участие в Петербургском международном экономическом форуме", - утверждает репортёр издания Паулина фон Пецольд.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
В Германии неожиданно отреагировали на предложение Путина
Вчера, 12:03
Как заявляется, официально запросы на поездки от Фронмайера и Котре пока ещё не подавались, однако ответственный за это заместитель главы фракции АдГ Штефан Койтер уже сигнализировал о своём согласии.
"Я одобрю эти заявки на поездки. С политической точки зрения против этого нет абсолютно никаких возражений", - сказал Койтер изданию. Уточняется, что расходы в таком случае берёт на себя фракция.
Пресс-секретарь лидера партии Алисы Вайдель заявил, что пока не может ничего сказать, поскольку на данный момент планы поездок ещё не представлены.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
В ноябре прошлого года депутат бундестага от АдГ Штеффен Котре принял участие в Международном симпозиуме в формате "БРИКС-Европа" на федеральной территории Сириус. В ходе мероприятия парламентарии, общественные деятели, эксперты и представители научного сообщества из стран БРИКС и Европы обсудили перспективы сближения позиций их государств на международной арене.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
Фридрих Мерц станет последним канцлером безальтернативной Германии
7 мая, 08:00
 
РоссияЕвропаШтеффен КотреАлиса ВайдельБРИКСPolitico
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала