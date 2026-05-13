Два депутата "АдГ" собираются в Россию на ПМЭФ, пишут СМИ

БЕРЛИН, 13 мая - РИА Новости. Два депутата от оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) планируют принять участие в Петербургском международном экономическом форуме, сообщило издание Politico со ссылкой на собственную информацию.

"Два депутата от АдГ хотят поехать в Россию . Маркус Фронмайер и Штеффен Котре планируют в начале июня принять участие в Петербургском международном экономическом форуме", - утверждает репортёр издания Паулина фон Пецольд.

Как заявляется, официально запросы на поездки от Фронмайера и Котре пока ещё не подавались, однако ответственный за это заместитель главы фракции АдГ Штефан Койтер уже сигнализировал о своём согласии.

"Я одобрю эти заявки на поездки. С политической точки зрения против этого нет абсолютно никаких возражений", - сказал Койтер изданию. Уточняется, что расходы в таком случае берёт на себя фракция.

Пресс-секретарь лидера партии Алисы Вайдель заявил, что пока не может ничего сказать, поскольку на данный момент планы поездок ещё не представлены.

Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.