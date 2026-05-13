Туманы покинут Москву, сообщил синоптик

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Туманы в Москве пошли на убыль, среда станет последним туманным днем, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
"Туманы (в Москве - ред.) явно пошли на убыль. Сегодняшний туман не идет ни в какое сравнение со вчерашним. Температура подпрыгнула очень сильно, я прогнозирую, что туманы уйдут в прошлое", - рассказал Шувалов.
Синоптик отметил, что среда в столице является последним туманным днем.