Белгородские "Поезда здоровья" обследовали 280 тыс пациентов с лета 2022 г
10:14 13.05.2026
Белгородские "Поезда здоровья" обследовали 280 тыс пациентов с лета 2022 г

Гладков: "Поезда здоровья" обследовали 280 тысяч пациентов с лета 2022 года

БЕЛГОРОД, 13 мая – РИА Новости. Мобильные медицинские комплексы "Поезда здоровья" с июля 2022 года обследовали порядка 280 тысяч пациентов в отдаленных населенных пунктах Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем канале в мессенджере "Макс".
"Сейчас в Белгородской области шесть мобильных медицинских комплексов. За время работы они объехали порядка 700 населенных пунктов. За весь период к специалистам "Поездов здоровья" обратились порядка 280 тысяч пациентов", - написал губернатор.
Гладков также рассказал, что с июля 2022 года каждый "Поезд здоровья" в общей сложности провел в селах и хуторах порядка 195 дней. Благодаря этой программе увеличилось количество жителей из отдаленных населенных пунктов, которые могут получить медицинскую помощь недалеко от дома.
Главная задача команды медиков, работающих в "Поездах здоровья", выявить на ранних стадиях опасные заболевания, о которых люди могли и вовсе не знать, и своевременно начать лечение, отметил губернатор. За весь период работы комплексов впервые проблемы с системой кровообращения, по его данным, обнаружены у 5 672 жителей. Подозрения на онкологические заболевания выявлены у 674 человек, у 586 пациентов диагноз подтвердился.
Глава региона обратил внимание, что по всем выявленным заболеваниям главное — своевременно начать лечение, а медпомощь, поддержку и лекарства регион предоставляет. По информации Гладкова, впервые выявлен сахарный диабет у 1 507 человек. Неотложная помощь оказана 1 280 пациентам, из них 66 человек госпитализированы по экстренным показаниям в стационары.
"С августа 2025 года "Поезда здоровья" стали проводить расширенную диспансеризацию для участников СВО и членов их семей. Осмотрено 529 человек", - добавил Гладков.
