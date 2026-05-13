В ЛНР подросток получил ранение при атаке дрона ВСУ

ЛУГАНСК, 13 мая - РИА Новости. Шестнадцатилетний подросток ранен при атаке дрона ВСУ на жилой дом в городе Кременная в ЛНР, сообщила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко.
"Мальчик был оперативно доставлен в местную больницу с минно-взрывной травмой: ранение живота и ключицы. После осмотра, выяснилось, что ранения мальчик получил непроникающие. Из тела уже извлекли осколки. Все обошлось", - приводятся слова министра в сообщении пресс-службы правительства региона на платформе "Макс".
В пресс-службе уточнили, что удар БПЛА пришелся на жилой дом в городе Кременная.
