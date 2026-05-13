Жители Подмосковья подали 882 заявления на получение жилищного сертификата

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Собственники и наниматели Подмосковья подали 882 заявления на получение жилищного сертификата в 35 городских округах с начала реализации новой меры поддержки по переселению из аварийного жилья, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса региона.

Механизм жилищных сертификатов реализуется в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". С их помощью жители могут компенсировать затраты на покупку новой квартиры в любом округе Московской области.

Также для жителей проводят встречи с представителями муниципалитетов, они рассказывают о программе сертификатов и отвечают на вопросы.

Участвовать в программе могут те, кто раньше не получал такую выплату, чье жилье официально признано аварийным и включено в программу расселения, и у кого на момент признания дома аварийным нет в собственности или по соцнайму другого жилья.