Услугу по проставлению апостиля на документах ЗАГС упростили в Подмосковье
11:45 13.05.2026 (обновлено: 12:29 13.05.2026)
Услугу по проставлению апостиля на документах ЗАГС упростили в Подмосковье

© РИА Новости / Алексей Майшев — Работа центра госуслуг "Мои документы"
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. На региональном портале Подмосковья упростили услугу по проставлению апостиля на документах органов ЗАГС, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.
Апостиль – это специальный штамп, который подтверждает подлинность подписи и печати на официальных документах для их легализации за границей. Теперь после подачи онлайн-заявки оригинал документа можно принести в ближайший многофункциональный центр (МФЦ) Московской области.
"На регпортале можно подать заявление на проставление апостиля на документах ЗАГСа Подмосковья – услугой уже воспользовались более 26 тысяч раз", – рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба.
Глава ведомства добавила, что теперь процесс стал удобнее, потому что оригинал документа можно принести в любой многофункциональный центр региона. Для этого при заполнении электронной формы нужно выбрать "МФЦ Московской области" и нужный офис в графе о месте предоставления оригинала.
Отмечается, что раньше, чтобы сдать оригиналы документов для проставления апостиля в органах ЗАГС Московской области, нужно было ехать в управление ЗАГС в деревне Раздоры Одинцовского городского округа.
Воспользоваться услугой могут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели.
С помощью онлайн-услуги можно апостилировать официальный документ для вывоза за пределы России, выданный органами ЗАГС Московской области или пунктами регистраций актов гражданского состояния воинских частей за границей (по 1978 год включительно).
За проставление апостиля предусмотрена государственная пошлина в размере 2,5 тысячи рублей за каждый документ.
