Услугу по проставлению апостиля на документах ЗАГС упростили в Подмосковье

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. На региональном портале Подмосковья упростили услугу по проставлению апостиля на документах органов ЗАГС, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

Апостиль – это специальный штамп, который подтверждает подлинность подписи и печати на официальных документах для их легализации за границей. Теперь после подачи онлайн-заявки оригинал документа можно принести в ближайший многофункциональный центр (МФЦ) Московской области.

"На регпортале можно подать заявление на проставление апостиля на документах ЗАГСа Подмосковья – услугой уже воспользовались более 26 тысяч раз", – рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба.

Глава ведомства добавила, что теперь процесс стал удобнее, потому что оригинал документа можно принести в любой многофункциональный центр региона. Для этого при заполнении электронной формы нужно выбрать "МФЦ Московской области" и нужный офис в графе о месте предоставления оригинала.

Отмечается, что раньше, чтобы сдать оригиналы документов для проставления апостиля в органах ЗАГС Московской области, нужно было ехать в управление ЗАГС в деревне Раздоры Одинцовского городского округа.

Воспользоваться услугой могут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели.

С помощью онлайн-услуги можно апостилировать официальный документ для вывоза за пределы России, выданный органами ЗАГС Московской области или пунктами регистраций актов гражданского состояния воинских частей за границей (по 1978 год включительно).