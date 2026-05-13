Почти 80 аппаратов ИВЛ поступило в больницы Подмосковья с начала года

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. С начала года в подмосковные больницы поступило 79 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Такое оборудование нужно для оказания помощи пациентам с нарушениями функции дыхания.

"Обеспечение больниц современной медицинской техникой — одна из ключевых задач в развитии регионального здравоохранения", — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.

Глава ведомства добавил, что от технологичности оборудования напрямую зависит жизнь пациентов с острыми и хроническими нарушениями дыхания.

"С начала года в подмосковные больницы поступило 79 аппаратов ИВЛ на сумму более 330 миллионов рублей. До конца года поставим еще 70 единиц", — подчеркнул министр.