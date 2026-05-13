В сенате Филиппин раздались выстрелы, пишут СМИ
15:32 13.05.2026 (обновлено: 16:33 13.05.2026)
В сенате Филиппин раздались выстрелы, пишут СМИ

PhilStar: в сенате Филиппин раздались выстрелы на фоне задержания сенатора

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В сенате Филиппин раздались выстрелы.
  • Выстрелы произошли на фоне намерения силовиков задержать сенатора Рональда дела Росу по ордеру Международного уголовного суда.
  • Международный уголовный суд выдал ордер на арест филиппинского сенатора Рональда дела Росы по обвинению в совершении преступления против человечности.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Выстрелы раздались в сенате Филиппин на фоне намерения силовиков задержать по ордеру МУС сенатора, сообщает филиппинская газета PhilStar.
"Взрывы или выстрелы прозвучали в здании сената, где находится сенатор "Бато" (Рональд - ред.) дела Роса... Выстрелы неизвестного происхождения продолжаются... Комплекс сената с понедельника, 11 мая, стал убежищем для сенатора "Бато" дела Росы, который боится задержания по ордеру Международного уголовного суда", - говорится в публикации издания.
Как объясняет телеканал ABS-CBN, ранее в сенате заявили об ограничении доступа к зданию на фоне заявлений местных силовиков о планируемом задержании неназванного лица.
Международный уголовный суд (МУС) рассекретил в понедельник выдачу ордера на арест филиппинского сенатора Рональда дела Росы по обвинению в совершении преступления против человечности. Сенатор обвиняется в причастности к совместному плану по убийству предполагаемых преступников на Филиппинах.
