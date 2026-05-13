В сенате Филиппин раздались выстрелы, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В сенате Филиппин раздались выстрелы.
- Выстрелы произошли на фоне намерения силовиков задержать сенатора Рональда дела Росу по ордеру Международного уголовного суда.
- Международный уголовный суд выдал ордер на арест филиппинского сенатора Рональда дела Росы по обвинению в совершении преступления против человечности.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Выстрелы раздались в сенате Филиппин на фоне намерения силовиков задержать по ордеру МУС сенатора, сообщает филиппинская газета PhilStar.
"Взрывы или выстрелы прозвучали в здании сената, где находится сенатор "Бато" (Рональд - ред.) дела Роса... Выстрелы неизвестного происхождения продолжаются... Комплекс сената с понедельника, 11 мая, стал убежищем для сенатора "Бато" дела Росы, который боится задержания по ордеру Международного уголовного суда", - говорится в публикации издания.
На Филиппинах утонул российский турист
20 марта, 15:49
Как объясняет телеканал ABS-CBN, ранее в сенате заявили об ограничении доступа к зданию на фоне заявлений местных силовиков о планируемом задержании неназванного лица.
Международный уголовный суд (МУС) рассекретил в понедельник выдачу ордера на арест филиппинского сенатора Рональда дела Росы по обвинению в совершении преступления против человечности. Сенатор обвиняется в причастности к совместному плану по убийству предполагаемых преступников на Филиппинах.
Филиппины обратились к США с просьбой насчет российской нефти
14 апреля, 14:31