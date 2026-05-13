Россия ведет контакты с США по урегулированию на Украине, заявил Песков

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Россия на постоянной основе продолжает контакты с США по теме урегулирования на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается контактов, то мы продолжаем наш диалог по имеющимся каналам с американцами. Эти контакты осуществляются на постоянной основе", - сказал он журналистам, говоря о контактах, которые ведутся в настоящий момент по вопросу урегулирования украинского конфликта.