16:16 13.05.2026 (обновлено: 17:04 13.05.2026)
Овечкин с семьей прилетел в Москву

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин прилетел в Москву, сообщается в Telegram-канале медиакоманды хоккеиста.
В Москву Овечкин прибыл вместе со своими сыновьями Сергеем и Ильей и супругой Анастасией.
В сезоне-2025/26 Овечкин набрал 64 очка (32 гола и 32 передачи) в 82 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). "Вашингтон", занявший девятое место в Восточной конференции, не смог пробиться в плей-офф.
Овечкину 40 лет. Сезон-2025/26 стал для него 21-м в карьере в НХЛ и последним по его текущему контракту с "Вашингтоном", за который он выступает с момента дебюта в лиге. Ранее форвард "Кэпиталз" заявил, что примет летом после окончания сезона решение о том, продолжит ли он карьеру.
Овечкин является рекордсменом лиги по общему числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах). Гретцки обладает рекордом НХЛ по сумме шайб в регулярных чемпионах лиги и Кубке Стэнли (1016), на счету Овечкина 1006 голов.
