Овчинский: на юго-востоке Москвы строят дом по реновации - РИА Новости, 13.05.2026
12:03 13.05.2026
Овчинский: на юго-востоке Москвы строят дом по реновации

© Пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Дом по программе реновации строят в Рязанском районе на юго-востоке Москвы, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Он уточнил, что на месте снесенной пятиэтажки в 4-м Вешняковском проезде возводят дом с аркадой, соединяющей секцию-башню с другими частями здания.
"Трехсекционный дом переменной этажности рассчитан на 152 квартиры. Жилая площадь здания составит около 10 тысяч квадратных метров. В первых двух секциях почти завершены монолитные работы, идет обустройство кровли. В третьей строится пятый этаж. Кроме того, уже готова внутренняя разводка инженерных сетей", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градполитики.
Дом, как указывается в сообщении, возводят по монолитной технологии. Рядом с ним обустроят две детские и две спортивные площадки, а также места для отдыха.
Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.
 
