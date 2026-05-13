Овчинский: на юго-востоке Москвы строят дом по реновации

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Дом по программе реновации строят в Рязанском районе на юго-востоке Москвы, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Он уточнил, что на месте снесенной пятиэтажки в 4-м Вешняковском проезде возводят дом с аркадой, соединяющей секцию-башню с другими частями здания.

"Трехсекционный дом переменной этажности рассчитан на 152 квартиры. Жилая площадь здания составит около 10 тысяч квадратных метров. В первых двух секциях почти завершены монолитные работы, идет обустройство кровли. В третьей строится пятый этаж. Кроме того, уже готова внутренняя разводка инженерных сетей", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градполитики.

Дом, как указывается в сообщении, возводят по монолитной технологии. Рядом с ним обустроят две детские и две спортивные площадки, а также места для отдыха.