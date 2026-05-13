Видео с показа мод в Сиднее стало вирусным из-за отдыхающего среди моделей - РИА Новости, 13.05.2026
16:40 13.05.2026 (обновлено: 16:55 13.05.2026)
Видео с показа мод в Сиднее стало вирусным из-за отдыхающего среди моделей

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Видео с показа австралийской недели моды в Сиднее стало вирусным из-за отдыхающего, который по ошибке затесался к моделям.
  • Дэвид Хэндли, одетый в пляжные шорты и льняную рубашку, спускался по ступеням вместе с моделями, делал зарядку и купался, не осознавая, что участвует в показе.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Видео с показа австралийской недели моды, проходившего во вторник на пляже в Сиднее, стало вирусным из-за одного отдыхающего, который по ошибке затесался к моделям и даже искупался в море на фоне показа, не заметив, что случайно стал звездой мероприятия, сообщает портал Yahoo.
"Модели, одетые в разнообразные великолепные наряды, грациозно спускались по ступенькам и без труда шли по пляжу, демонстрируя свои платья. Но был один манекенщик, который случайно попал на шоу. Дэвида Хэндли заметили в его скромных пляжных шортах и ​​льняной рубашке, спускающегося по ступеням вместе с моделями и готовящегося к купанию", - пишет портал.

Отмечается, что все то время, пока мимо него проходили модели, мужчина раскладывал свои вещи на песке, делал зарядку, разделся и даже успел искупаться, думая, что показ все же проходит в стороне от него и он никому не мешает. Однако когда все выяснилось, Хэндли дал интервью местным СМИ, где извинился перед дизайнером за причиненные по ошибке неудобства.
"Однако многие в социальных сетях его по[валили. Видеозапись его случайного появления на показе мод стала вирусной, и некоторые назвали его "настоящей легендой" за эту оплошность", - добавляет портал, отмечая, что некоторые пользователи даже призвали пригласить мужчину на следующий показ, но уже в качестве официальной модели.
