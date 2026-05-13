Видео с показа мод в Сиднее стало вирусным из-за отдыхающего среди моделей

"Модели, одетые в разнообразные великолепные наряды, грациозно спускались по ступенькам и без труда шли по пляжу, демонстрируя свои платья. Но был один манекенщик, который случайно попал на шоу. Дэвида Хэндли заметили в его скромных пляжных шортах и ​​льняной рубашке, спускающегося по ступеням вместе с моделями и готовящегося к купанию", - пишет портал.

Отмечается, что все то время, пока мимо него проходили модели, мужчина раскладывал свои вещи на песке, делал зарядку, разделся и даже успел искупаться, думая, что показ все же проходит в стороне от него и он никому не мешает. Однако когда все выяснилось, Хэндли дал интервью местным СМИ, где извинился перед дизайнером за причиненные по ошибке неудобства.