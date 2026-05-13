"Ждет крах". Японцы пришли в ужас от нового российского оружия - РИА Новости, 13.05.2026
16:27 13.05.2026 (обновлено: 17:23 13.05.2026)

"Ждет крах". Японцы пришли в ужас от нового российского оружия

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкИспытания ракетного комплекса "Сармат"
Испытания ракетного комплекса "Сармат"
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Японские читатели Yomiuri Shimbun прокомментировали проведение испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".
"Эта малышка способа менять траекторию полета и дезинформировать противника с целью прорыва противоракетной обороны. Это не та песня, которая заворожит слушателя высокими нотами. Это потусторонний гимн, способный повергнуть мир в ужас", — написал пользователь.
"У России всегда такие крутые названия, правда? Пожалуй, Японии стоит призадуматься", — отметил другой комментатор.
"Западные СМИ очень оптимистично твердят, что Россию вот-вот ждет крах, что ресурсов не хватает, что победа останется за блоком НАТО. Только вот даже страны Запада по-прежнему зависят от российского природного газа, а бедная ресурсами Япония начала импортировать российскую нефть. Теперь вот новую МБР испытали. Пора посмотреть правде в глаза — все не так, как нам рассказывали", — обрушился с критикой третий.
"Интересно, какова цель развертывания МБР "Сармат"... Полагаю, Россия прозрачно намекает, что с ней лучше дружить", — заключили читатели.
Накануне Владимир Путин назвал комплекс "Сармат" самым мощным в мире, поздравив РВСН с успешным пуском новейшей межконтинентальной баллистической ракеты.
Как уточняется, ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, а дальность полета превышает 35 тысяч километров. Это дает возможность преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны. Первый ракетный полк поставят на боевое дежурство до конца года.
