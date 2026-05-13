Воробьев изучил работу железнодорожного техникума в Орехово-Зуеве

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Глава Московской области Андрей Воробьев проверил работу Орехово-Зуевского железнодорожного техникума имени В.И. Бондаренко, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В следующем году техникуму исполнится 95 лет. Здесь готовят кадры для ключевых отраслей экономики, преимущественно для железнодорожного транспорта – от машинистов до специалистов по электроснабжению, автоматике, организации перевозок. Кроме того, у студентов есть возможность получить дополнительные квалификации.

Глава региона проверил работу главного корпуса техникума на улице Коминтерна. В прошлом году здание капитально отремонтировали, а также оснастили оборудованием. Губернатор посетил лаборатории и мастерские, пообщался с преподавателями и студентами.

"Сегодня ребята с большим желанием поступают в колледжи. Наша задача – не только сделать ремонт, но и оснастить учебные заведения современным оборудованием, чтобы студенты могли получить профессию и развить необходимые навыки. Это часть большой программы "Профессионалитет", сейчас для завершения обучения в техникуме требуется 2 года, что позволяет юношам и девушкам планировать свое будущее, работать и затем поступать в высшие учебные заведения", – приводит пресс-служба слова Воробьева.

Губернатор региона отметил, что средний балл для поступления в Орехово-Зуевский колледж довольно высокий – 4,5-4,8.

"Спрос на рабочие специальности очень высок. Я хочу пожелать всем ребятам успехов. Пусть работа будет по душе, а планы, которые вы наметили, обязательно реализуются. И отдельная благодарность преподавателям и наставникам", – подчеркнул Воробьев.

При капремонте главного корпуса обновили кровлю, фасады, инженерные системы. В техникуме и мастерских появились высокотехнологичные учебные зоны. Теперь студенты тренируются на тренажерах виртуальной реальности, настоящих кабинах локомотивов и электропоездов, а также на симуляторах для диспетчеров и дежурных по станциям.

"Капитальный ремонт 2025 года позволил нам не только обновить здание, но и закупить уникальное оборудование: тренажеры для дефектоскопистов, специалистов по эксплуатации и организации перевозок. Компания ЦППК передала нам современные симуляторы управления электропоездом ЭП2Д — именно такие машины выпускает наш подмосковный завод в Демихове", – сказал директор техникума Сергей Парамонов.

Воробьев осмотрел лаборатории с высокотехнологичным оборудованием. В классе автоматизированных систем управления диспетчеры учатся управлять поездами, в лаборатории локомотивов тренируются на симуляторах. Есть площадка для обслуживания гидравлических и противопожарных систем: на стендах изучают устройство и ремонт коммуникаций. Все занятия максимально приближены к реальным условиям, многие старшекурсники уже работают на железной дороге.

Губернатор также посетил сварочную мастерскую, где занимаются студенты второго, выпускного курса. Оборудование здесь полностью соответствует стандартам современного производства, что позволяет студентам получить необходимый опыт еще во время учебы.

Орехово-Зуевский техникум предлагает студентам широкий спектр образовательных программ, всего их 17 (7 профессий и 10 специальностей). Основной фокус сделан на железнодорожный транспорт – 75% всех программ. Наибольшим спросом пользуются такие квалификации, как помощник машиниста, специалист по организации перевозок, техник по эксплуатации поездов, программист, строитель железных дорог. Конкурс на эти специальности ежегодно составляет 4-5 человек на место. Помимо этого, техникум предлагает курсы дополнительного образования, включая подготовку помощников машинистов электровозов и электропоездов, проводников вагонов, сварщиков.