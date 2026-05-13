Воробьев проверил работу аварийно-восстановительной службы в Орехово-Зуеве

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу Московской областной специализированной аварийно-восстановительной службы (МОС АВС) в Орехово-Зуеве, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

В прошлом году здесь приступили к масштабной трансформации всей службы. Специалисты МОС АВС работают на сетях и объектах тепло- водо- и электроснабжения по всему региону.

Воробьев также пообщался с сотрудниками и отметил, что 12 мая в Подмосковье закончился отопительный сезон. Это позволило приступить к активной фазе работ по модернизации теплоснабжения.

"Сейчас активно ведутся работы и по перекладке трасс, и по установке новых котлов, наверное, в каждом округе – и здесь в Орехово-Зуево, и в соседнем Богородском, и в Павловском Посаде. Самый большой объем – в Чехове. Важно, чтобы она осуществлялась своевременно. Лето пролетает быстро, и вот за это временной промежуток необходимо организовать высокий темп работ. Каждый объект важен. Где-то небольшая котельная меняет качество жизни целого поселка", – отметил Воробьев, его слова приводит пресс-служба.

В рамках трансформации МОС АВС в прошлом году была создана единая диспетчерская, интегрированная с ЖКХ-Центром. В соответствии с задачами нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" все процессы максимально автоматизированы. У каждой бригады, которая выезжает на место, есть планшет, куда подгружается карта участка со всеми сетями, объектами и показаниями датчиков, установленных на котельных, центральных тепловых пунктах (ЦТП), концевых домах и многим другим.

В арсенале специалистов появились аппараты точной диагностики швов и поиска протечек МАРТ-200, новые установки для ликвидации подтоплений, самоходные роботизированные установки для обслуживания каналов и дамб. Все это позволяет более оперативно обнаруживать и устранять аварии.

"У нас последние три года в рамках регионального бюджета, концессий реализуется беспрецедентная программа модернизации ЖКХ – самая большая в стране. Мы существенно обновляем источники тепла – и котельные, и магистрали, а также меняем все, что связано с аварийными работами. Нам также важно научиться максимально быстро реагировать, максимально умно использовать технологии. И это касается не только датчиков, которые мы ставим, но и времени доезда бригады, ликвидации аварий. База МОС АВС имеет очень важное значение во все времена года, но зимой - особенно. Считайте, что это скорая помощь для ЖКХ. И неважно вода это, тепло или электричество", – подчеркнул губернатор.

В автопарке МОС АВС 178 единиц техники. Это КамАЗы-АВБ, КамАЗы-водоводы, экскаваторы, краны, манипуляторы, бульдозеры, а также полуприцепы. Ее онлайн-контроль осуществляется через глобальную навигационную спутниковую систему (ГЛОНАСС). А за выполнением работ следят с помощью видеонаблюдения.

Кроме того, у службы есть 19 мобильных котельных, которые обеспечивают теплоснабжение важных социальных объектов и многоквартирных домов (МКД) во время ликвидации аварийных ситуаций, ремонта сетей.

Помимо аварийно-восстановительных работ специалисты службы занимаются предотвращением возгораний торфяников, осуществляют мониторинг торфяников с помощью умных датчиков, а также поддерживают исправное состояние гидротехнических сооружений.

На данный момент в штате МОС АВС 302 сотрудника, из них 164 аварийных специалиста и водителя.