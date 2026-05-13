Воробьев проверил ход работ по капремонту школы в Орехово-Зуеве

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил, как идут работы в рамках капитального ремонта в школе №16 в Орехово-Зуеве, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Помимо этого, он пообщался с директорами и педагогами этого и других образовательных учреждений, которые капитально ремонтируются в округе.

Отмечается, что основное здание СОШ №16, построенное более 50 лет назад, не справлялось с нагрузкой. Поэтому в 2021 году открыли пристройку для начальной школы на 300 мест, что позволило уйти от второй смены. А в прошлом году в рамках президентской программы начали капитальный ремонт основного корпуса площадью более 7 тысяч квадратных метров. Школа №16 откроет двери для учеников в новом учебном году.

"По всей стране в рамках указа президента ведется не только строительство новых школ, что, безусловно, радует, но и капитальный ремонт объектов, которые нуждаются в дополнительном внимании. Это приносит радость и детям, и их родителям, и учителям. В Орехово-Зуево новые школы после капремонта открываются не только в самом городе, но и в малых населенных пунктах округа. Сейчас в работе четыре, а также колледж. К капремонту основного корпуса СОШ №16 мы приступили осенью прошлого года. И уже 1 сентября она должна быть готова к приему учеников", – отметил Воробьев, его слова приводит пресс-служба.

На данный момент школа готова наполовину. На объекте трудятся порядка 70 человек. Строители выполняют фасадные, работы, монтаж окон и инженерных систем, укладывают плитку. В здании появятся коворкинг-зона с библиотекой, центр детских инициатив и медиацентр. Также обновят оборудование и благоустроят территорию. В СОШ №16 есть математические классы, а также предпрофессиональные – медицинские, инженерные, ИТ и медиаклассы.

За пять лет в рамках президентской программы в округе было капитально отремонтировано 16 объектов образования, в том числе три детских сада. Кроме СОШ №16 работы ведутся в школе № 20 имени Н.З. Бирюкова, втором корпусе Дрезненской школы №1 и СОШ №10 в деревне Кабаново, которые сдадут в этом году.

Кроме того, в округе планируют обновить учебный корпус и мастерские Орехово-Зуевского техникума в Ликино-Дулеве, а в 2027 году – сделать пристройку на 550 мест к Ликино-Дулевскому лицею.

Также в следующем году в Орехово-Зуевском округе планируют завершить капремонт ФОКа спортивного корпуса №1 спортшколы "Феникс" и отрыть новый стадион "Русич".

Работа ведется и в части благоустройства. В прошлом году в округе открыли лесопарк "Стрелки", где обустроили тропиночную сеть, оборудовали зону для воркаута, универсальную площадку для баскетбола, футбола и волейбола, а также игровые зоны. В этом году планируется завершить благоустройство парка "ЛиАЗ" в Ликино-Дулеве. Там уже появились коворкинг-зона, спортивные площадки, игровая зона и амфитеатр для школьников. Парк открыт для посещения.