Орбан выразил надежду, что новые власти не разрушат достижения Венгрии

БУДАПЕШТ, 13 мая - РИА Новости. Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил надежду, что новые власти не разрушат достижения прошлого правительства, накопленные за 16 лет.
По его словам, экономический рост в Венгрии сейчас второй по величине в Евросоюзе, занятость выросла на миллион человек по сравнению с 2010 годом.
Орбан также перечислил меры по налоговым льготам для семей с детьми, освобождению от налогов многодетных матерей и молодежи до 25 лет, льготные кредиты на первое жилье, введение 13-й и 14-й пенсии, увеличение в 4,5 раза минимальной зарплаты, повышение зарплат педагогов и врачей.
Уходящее правительство за последние 16 лет удвоило государственные резервы, увеличило с трех до 100 тонн золотой запас, довело до рекордно высокого уровня валютные запасы, а также не пустило в страну нелегальных мигрантов.
"Либеральное правительство стартует из этой точки. Только бы они это не разрушили", - подытожил Орбан.
Петер Мадьяр был утвержден премьер-министром Венгрии 9 мая. Новый состав кабмина принял присягу 12 мая.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ
