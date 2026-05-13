Орбан выразил надежду, что новые власти не разрушат достижения Венгрии

БУДАПЕШТ, 13 мая - РИА Новости. Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил надежду, что новые власти не разрушат достижения прошлого правительства, накопленные за 16 лет.

"С сегодняшнего дня Венгрией руководит либеральное правительство. Уходящее национальное правительство подготовило инвентаризацию", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.

По его словам, экономический рост в Венгрии сейчас второй по величине в Евросоюзе, занятость выросла на миллион человек по сравнению с 2010 годом.

Орбан также перечислил меры по налоговым льготам для семей с детьми, освобождению от налогов многодетных матерей и молодежи до 25 лет, льготные кредиты на первое жилье, введение 13-й и 14-й пенсии, увеличение в 4,5 раза минимальной зарплаты, повышение зарплат педагогов и врачей.

Уходящее правительство за последние 16 лет удвоило государственные резервы, увеличило с трех до 100 тонн золотой запас, довело до рекордно высокого уровня валютные запасы, а также не пустило в страну нелегальных мигрантов.

"Либеральное правительство стартует из этой точки. Только бы они это не разрушили", - подытожил Орбан.