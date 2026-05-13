СМИ: Пентагон может переименовать операцию против Ирана в "Кувалду"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министерство войны США обсуждает возможность переименовать военную операцию против Ирана с «Эпическая ярость» на «Кувалда» (Operation Sledgehammer) в случае срыва перемирия.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня в конфликте с Ираном находится в невероятно слабом состоянии.
- После объявления о прекращении огня Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
ВАШИНГТОН, 12 мая – РИА Новости. Министерство войны США обсуждает возможность смены названия военной операции против Ирана с "Эпическая ярость" на "Кувалда" (Operation Sledgehammer), если нынешнее соглашение о прекращении огня будет в итоге прекращено, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на двух чиновников США.
"Вооруженные силы США рассматривают возможность официального переименования войны с Ираном в операцию "Кувалда" в случае срыва нынешнего перемирия и принятия президентом Дональдом Трампом решения о возобновлении масштабных боевых действий", - пишет телеканал.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня в конфликте с Ираном находится в невероятно слабом состоянии.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.