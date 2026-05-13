В Новгородской области повторно объявили беспилотную опасность

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 мая - РИА Новости. Опасность БПЛА объявлена на территории Новгородской области, сообщается в приложении МЧС России.

Опасность БПЛА объявляется в регионе второй раз за день. Предыдущую отменили примерно полтора часа назад.