Россиян с онкологическими заболеваниями хотят направлять к психологу - РИА Новости, 13.05.2026
07:10 13.05.2026 (обновлено: 09:31 13.05.2026)
Россиян с онкологическими заболеваниями хотят направлять к психологу

Истории болезни пациентов на столе врача
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россиян с онкологическими заболеваниями могут начать направлять на консультации к медицинскому психологу.
  • В структуре онкологической больницы должен появиться кабинет медицинского психолога.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Россиян с онкологическими заболеваниями могут начать направлять на консультации к медицинскому психологу, следует из проекта Минздрава РФ, с которым ознакомилось РИА Новости.
Согласно документу, помимо кабинетов онколога, радиотерапевта, эндокринолога и других специалистов, в структуре онкологической больницы должен появиться кабинет медицинского психолога.
Предполагается, что пациентов будут направлять на психологическое консультирование по вопросам, связанным с имеющимся заболеванием и стрессовой ситуацией.
