Россиян с онкологическими заболеваниями хотят направлять к психологу

Краткий пересказ от РИА ИИ Россиян с онкологическими заболеваниями могут начать направлять на консультации к медицинскому психологу.

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Россиян с онкологическими заболеваниями могут начать направлять на консультации к медицинскому психологу, следует из проекта Минздрава РФ, с которым ознакомилось РИА Новости.

Согласно документу, помимо кабинетов онколога, радиотерапевта, эндокринолога и других специалистов, в структуре онкологической больницы должен появиться кабинет медицинского психолога.