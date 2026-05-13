14:47 13.05.2026 (обновлено: 15:11 13.05.2026)
Обвинение просит пожизненный срок отчиму убитого под Калининградом мальчика

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гособвинение запросило пожизненное лишение свободы для жителя Черняховска, обвиняемого в убийстве семилетнего пасынка и других тяжких преступлениях.
  • Прокурор просит назначить матери детей 8,5 лет колонии за истязания, ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и оставление сына в опасности.
КАЛИНИНГРАД, 13 мая — РИА Новости. Гособвинение запросило пожизненное лишение свободы для жителя Черняховска, обвиняемого в убийстве семилетнего пасынка, истязании детей и других тяжких преступлениях, передает корреспондент РИА Новости из зала Калининградского облсуда.
"Сергею Гамме прошу назначить пожизненный срок в колонии особого режима", - сказала во время прений сторон начальник уголовно-судебного отдела прокуратуры области Нина Мазур.
На скамье подсудимых также находится мать детей Анастасия Гамма. Прокурор просит назначить ей 8,5 лет колонии за истязания, ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и оставление сына в опасности.
На заседании 10 марта мужчина признал вину частично, утверждая, что это было неумышленное убийство, а избиения не были систематическими.
В ходе процесса вскрылись факты издевательств над детьми, которые продолжались в семье на несколько лет при попустительстве матери. Показания старшей сестры погибшего, зачитанные прокурором, подтвердили, что детей связывали и подвергали истязаниям, которые отчим фиксировал на камеру мобильного телефона. Также были зачитаны показания мальчика, который незадолго до смерти жаловался полиции, что им с сестрой страшно дома, отчим часто бьет, а мама не защищает.
Во время прений Сергей Гамма подтвердил, что признает свою вину частично, Анастасия Гамма заявила, что на нее было оказано давление со стороны властей и общественности, и затруднилась ответить, согласна или нет с обвинениями.
По версии следствия, в Черняховске с 29 января по 1 февраля 2025 года отчим дома в состоянии наркотического опьянения из-за отказа 7-летнего пасынка заниматься физическими упражнениями нанес ребенку не менее 35 ударов. Фигурант и его супруга решили не принимать каких-либо мер по оказанию ребенку медицинской помощи, и мальчик умер.
Обвиняемый поместил тело ребенка в сумку, вывез в болотистую местность и выбросил в воду. Он убедил жену сообщить о безвестном исчезновении сына в правоохранительные органы, а затем сам создавал видимость активных поисков.
