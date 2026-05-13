Врач призвала не контактировать с дикими обезьянами за границей
03:53 13.05.2026
Врач призвала не контактировать с дикими обезьянами за границей

© iStock.com / fontoknak
Обезьяны. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врач Любовь Семейкина призвала не контактировать с дикими обезьянами за границей.
  • Участились случаи обращений за медицинской помощью пострадавших от обезьян, так как туристы не соблюдают мер предосторожности при взаимодействии с животными.
  • Врач отметила, что обезьяны в зоопарке должны быть привиты от бешенства, но могут неожиданно проявить агрессию.
ВЛАДИВОСТОК, 13 мая – РИА Новости. Обезьяны могут быть переносчиком бешенства, и при выездах на отдых за границу с ними лучше не контактировать, рассказала РИА Новости заведующая отделом эпидемиологии "Центра гигиены и эпидемиологии" в Приморском крае Любовь Семейкина.
"В последние годы участились случаи обращений за медицинской помощью пострадавших от обезьян. Туристы, выезжая на отдых за границу, зачастую не соблюдают мер предосторожности. Различные повреждения люди получают при попытке сфотографироваться с животным, покормить, погладить", - сказала Семейкина.
Она отметила, что если это обезьяны в зоопарке, то они должны быть привиты от бешенства.
"Но следует всегда помнить, что все эти животные дикие и могут совершенно неожиданно проявить агрессию", - добавила врач.
