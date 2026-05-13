Врач призвала не контактировать с дикими обезьянами за границей

ВЛАДИВОСТОК, 13 мая – РИА Новости. Обезьяны могут быть переносчиком бешенства, и при выездах на отдых за границу с ними лучше не контактировать, рассказала РИА Новости заведующая отделом эпидемиологии "Центра гигиены и эпидемиологии" в Приморском крае Любовь Семейкина.

"В последние годы участились случаи обращений за медицинской помощью пострадавших от обезьян. Туристы, выезжая на отдых за границу, зачастую не соблюдают мер предосторожности. Различные повреждения люди получают при попытке сфотографироваться с животным, покормить, погладить", - сказала Семейкина.

Она отметила, что если это обезьяны в зоопарке, то они должны быть привиты от бешенства.