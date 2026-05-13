Более 20 тыс. заявок на выплаты для новорожденных оформили в МО онлайн

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. В Московской области родители могут оформить заявку на выплату в 20 тысяч рублей для покупки средств ухода за новорожденным полностью онлайн. С начала года этой возможностью на портале госуслуг воспользовались уже более 20 тысяч раз, сообщил 360.ru.
Услуга доступна семьям, чей ребенок родился в Подмосковье. Для оформления потребуется указать данные новорожденного и банковские реквизиты. Выплату могут получить только те семьи, которым ранее не выдавали подарочный набор.
Заявки рассматриваются в течение 7 рабочих дней. В случае положительного решения деньги поступят на счет в течение 5 дней.