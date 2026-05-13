В клинике в Новороссийске мальчик умер после введения антибиотика

КРАСНОДАР, 13 мая - РИА Новости. Мальчик, погибший во вторник в частной медицинской клинике Новороссийска, поступил в клинику с температурой, после введения антибиотика через капельницу у ребёнка развился анафилактический шок, сообщили РИА Новости в надзорных органах.

Восьмилетний мальчик скончался во вторник из-за ненадлежащего оказания медпомощи в частном медицинском центре в Новороссийске . Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщал СУСКР по Краснодарскому краю

"Мальчика привезли в клинику с температурой, сделали капельницу с антибиотиком, случился анафилактический шок", - сказала собеседница агентству.