В клинике в Новороссийске мальчик умер после введения антибиотика

20:05 13.05.2026 (обновлено: 21:25 13.05.2026)
Сотрудница больницы в коридоре. Архивное фото
  • Восьмилетний мальчик умер в частной медицинской клинике Новороссийска из-за ненадлежащего оказания медпомощи.
  • После введения антибиотика через капельницу у ребенка развился анафилактический шок.
КРАСНОДАР, 13 мая - РИА Новости. Мальчик, погибший во вторник в частной медицинской клинике Новороссийска, поступил в клинику с температурой, после введения антибиотика через капельницу у ребёнка развился анафилактический шок, сообщили РИА Новости в надзорных органах.
Восьмилетний мальчик скончался во вторник из-за ненадлежащего оказания медпомощи в частном медицинском центре в Новороссийске. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщал СУСКР по Краснодарскому краю.
"Мальчика привезли в клинику с температурой, сделали капельницу с антибиотиком, случился анафилактический шок", - сказала собеседница агентству.
Ранее прокуратура Краснодарского края сообщала, что прокуратура Новороссийска проводит проверку исполнения законодательства о здравоохранении после сообщений о смерти мальчика в частной клинике.
