Рейтинг@Mail.ru
В Новороссийске из-за ненадлежащего оказания медпомощи погиб ребенок - РИА Новости, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:37 13.05.2026 (обновлено: 19:47 13.05.2026)
В Новороссийске из-за ненадлежащего оказания медпомощи погиб ребенок

В Новороссийске из-за ненадлежащего оказания медпомощи погиб мальчик

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваРаботник медучреждения в коридоре
Работник медучреждения в коридоре - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Работник медучреждения в коридоре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Новороссийске восьмилетний мальчик погиб из-за ненадлежащего оказания медпомощи в частном центре.
  • СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
СОЧИ, 13 мая - РИА Новости. Восьмилетний мальчик погиб из-за ненадлежащего оказания медпомощи в частном медицинском центре в Новороссийске, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК России по Краснодарскому краю.
"Следственным отделом по городу Новороссийску СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по факту смерти 8-летнего мальчика в одном из частных медицинских центров по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). 12 мая 2026 года в результате ненадлежащего оказания медицинской помощи в медицинском центре наступила смерть малолетнего пациента", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Там упоминается, что следственные действия продолжаются. В настоящее время следователи изучают медицинскую документацию частной клиники. Кроме того, назначена судебно-медицинская экспертиза. Ход расследования уголовного дела находится на контроле в следственном управлении региона.
В свою очередь, прокуратура Новороссийска также организовала проверку исполнения законодательства о здравоохранении после сообщений о смерти мальчика.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
В Махачкале возбудили дело после того, как ребенок лишился пальца в детсаду
Вчера, 18:10
 
ПроисшествияНовороссийскСледственный комитет России (СК РФ)РоссияКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала