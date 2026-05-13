В Новороссийске из-за ненадлежащего оказания медпомощи погиб ребенок

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Новороссийске восьмилетний мальчик погиб из-за ненадлежащего оказания медпомощи в частном центре.
- СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
СОЧИ, 13 мая - РИА Новости. Восьмилетний мальчик погиб из-за ненадлежащего оказания медпомощи в частном медицинском центре в Новороссийске, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК России по Краснодарскому краю.
"Следственным отделом по городу Новороссийску СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по факту смерти 8-летнего мальчика в одном из частных медицинских центров по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). 12 мая 2026 года в результате ненадлежащего оказания медицинской помощи в медицинском центре наступила смерть малолетнего пациента", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Там упоминается, что следственные действия продолжаются. В настоящее время следователи изучают медицинскую документацию частной клиники. Кроме того, назначена судебно-медицинская экспертиза. Ход расследования уголовного дела находится на контроле в следственном управлении региона.
В свою очередь, прокуратура Новороссийска также организовала проверку исполнения законодательства о здравоохранении после сообщений о смерти мальчика.