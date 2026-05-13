В Новороссийске клиника, где погиб мальчик, инициировала расследование

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В клинике Новороссийска, где скончался восьмилетний мальчик, инициировано внутреннее расследование.
- СУСК России по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
- Клиника выразила глубокие соболезнования родным и близким пациента и заявила, что медицинские работники предприняли все необходимые меры.
КРАСНОДАР, 13 мая - РИА Новости. В клинике Новороссийска, где во вторник скончался восьмилетний мальчик, инициировано внутреннее расследование для анализа всех этапов оказания помощи, сообщает медучреждение.
Восьмилетний мальчик погиб из-за ненадлежащего оказания медпомощи в частном медицинском центре в Новороссийске 12 мая, сообщили в СУСК России по Краснодарскому краю. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о частной клинике, которая в среду разместила соответствующий пост в соцсетях.
СК Приморья проверит факт смерти мужчины во время операции в клинике
30 ноября 2025, 13:24
"В настоящее время … (учреждение - ред.) инициировало внутреннее расследование для тщательного анализа всех этапов оказания помощи", - говорится в заявлении клиники, опубликованном в ее официальном канале в соцсети "Вконтакте".
Там же сообщили, что администрация и весь коллектив клиники выражает глубокие соболезнования родным и близким пациента в связи с его смертью.
"Мы разделяем горечь утраты и понимаем обеспокоенность общественности произошедшим… Врачи и средний медицинский персонал предприняли все необходимые меры, предусмотренные стандартами оказания медицинской помощи", - добавляется в заявлении.
При этом в клинике РИА Новости заявили, что комментариев по поводу случившегося не дают.
В Останкинской телебашне умер мужчина
Вчера, 20:12