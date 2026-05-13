Рейтинг@Mail.ru
В Новороссийске клиника, где погиб мальчик, инициировала расследование - РИА Новости, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:08 13.05.2026
В Новороссийске клиника, где погиб мальчик, инициировала расследование

В Новороссийске клиника, где погиб мальчик, проводит внутреннее расследование

© РИА Новости / Павел БедняковМедицинские работники в городской клинической больнице
Медицинские работники в городской клинической больнице - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Медицинские работники в городской клинической больнице. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В клинике Новороссийска, где скончался восьмилетний мальчик, инициировано внутреннее расследование.
  • СУСК России по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
  • Клиника выразила глубокие соболезнования родным и близким пациента и заявила, что медицинские работники предприняли все необходимые меры.
КРАСНОДАР, 13 мая - РИА Новости. В клинике Новороссийска, где во вторник скончался восьмилетний мальчик, инициировано внутреннее расследование для анализа всех этапов оказания помощи, сообщает медучреждение.
Восьмилетний мальчик погиб из-за ненадлежащего оказания медпомощи в частном медицинском центре в Новороссийске 12 мая, сообщили в СУСК России по Краснодарскому краю. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о частной клинике, которая в среду разместила соответствующий пост в соцсетях.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
СК Приморья проверит факт смерти мужчины во время операции в клинике
30 ноября 2025, 13:24
"В настоящее время … (учреждение - ред.) инициировало внутреннее расследование для тщательного анализа всех этапов оказания помощи", - говорится в заявлении клиники, опубликованном в ее официальном канале в соцсети "Вконтакте".
Там же сообщили, что администрация и весь коллектив клиники выражает глубокие соболезнования родным и близким пациента в связи с его смертью.
"Мы разделяем горечь утраты и понимаем обеспокоенность общественности произошедшим… Врачи и средний медицинский персонал предприняли все необходимые меры, предусмотренные стандартами оказания медицинской помощи", - добавляется в заявлении.
При этом в клинике РИА Новости заявили, что комментариев по поводу случившегося не дают.
Останкинская телебашня в Москве - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
В Останкинской телебашне умер мужчина
Вчера, 20:12
 
НовороссийскРоссияКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала