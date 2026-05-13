В Новороссийске клиника, где погиб мальчик, инициировала расследование

КРАСНОДАР, 13 мая - РИА Новости. В клинике Новороссийска, где во вторник скончался восьмилетний мальчик, инициировано внутреннее расследование для анализа всех этапов оказания помощи, сообщает медучреждение.

Восьмилетний мальчик погиб из-за ненадлежащего оказания медпомощи в частном медицинском центре в Новороссийске 12 мая, сообщили в СУСК России по Краснодарскому краю . Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о частной клинике, которая в среду разместила соответствующий пост в соцсетях.

"В настоящее время … (учреждение - ред.) инициировало внутреннее расследование для тщательного анализа всех этапов оказания помощи", - говорится в заявлении клиники, опубликованном в ее официальном канале в соцсети "Вконтакте".

Там же сообщили, что администрация и весь коллектив клиники выражает глубокие соболезнования родным и близким пациента в связи с его смертью.

"Мы разделяем горечь утраты и понимаем обеспокоенность общественности произошедшим… Врачи и средний медицинский персонал предприняли все необходимые меры, предусмотренные стандартами оказания медицинской помощи", - добавляется в заявлении.