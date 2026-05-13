Двоих жителей Новороссийска задержали за сбор и передачу данных Украине
12:41 13.05.2026
Двоих жителей Новороссийска задержали за сбор и передачу данных Украине

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 13.05.2026
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
  • Двоих жителей Новороссийска задержали за сбор и передачу данных украинским террористам.
  • Они изучали сведения о воинской части и военных объектах, а также делали фотографии с указанием координат.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Двое жителей Новороссийска задержаны за сбор и передачу украинским террористам данных о воинской части и военных объектах в бухте города, сообщили в УФСБ по Краснодарскому краю.
"УФСБ России по Краснодарскому краю задержаны двое граждан РФ, которые по заданию представителей украинской террористической организации собирали и передавали информацию о военных объектах региона", - сообщили в УФСБ.
Как установлено, "двое жителей города Новороссийска 2002 и 2003 годов рождения, являясь сторонниками украинской националистической идеологии, инициативно установили контакт с представителем террористической организации, вербовавшим добровольцев в состав военизированных подразделений ВСУ".
"В качестве проверочного задания задержанные нанесли аэрозольными красками в общественных местах города изображения, содержащие символику террористической организации. После этого по указанию куратора с целью оказания помощи противнику в диверсионно-террористической деятельности фигуранты осуществили сбор и передачу информации в отношении одной из воинских частей региона, а также произвели фотосъемку военных объектов в бухте города Новороссийска с указанием их координат", - рассказали в УФСБ.
