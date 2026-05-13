Двоих жителей Новороссийска задержали за сбор и передачу данных Украине

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Двое жителей Новороссийска задержаны за сбор и передачу украинским террористам данных о воинской части и военных объектах в бухте города, сообщили в УФСБ по Краснодарскому краю.

"В качестве проверочного задания задержанные нанесли аэрозольными красками в общественных местах города изображения, содержащие символику террористической организации. После этого по указанию куратора с целью оказания помощи противнику в диверсионно-террористической деятельности фигуранты осуществили сбор и передачу информации в отношении одной из воинских частей региона, а также произвели фотосъемку военных объектов в бухте города Новороссийска с указанием их координат", - рассказали в УФСБ.