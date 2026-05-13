Нетаньяху тайно посетил ОАЭ в разгар операции против Ирана

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 мая - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху тайно посетил ОАЭ в разгар военной операции против Ирана и встретился с президентом этой страны шейхом Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном, сообщила в среду канцелярия премьера Израиля.
"В разгар операции "Рык льва" премьер-министр Биньямин Нетаньяху тайно посетил ОАЭ и встретился с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бин Заидом", - говорится в сообщении
Отмечается, что этот визит привел к "историческому прорыву" в отношениях между Израилем и ОАЭ.