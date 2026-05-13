Неандертальцы могли проводить стоматологические операции, выяснили ученые

Краткий пересказ от РИА ИИ Ученые из России и США выяснили, что неандертальцы могли проводить стоматологические операции.

Древний коренной зуб возрастом 59 тысяч лет, найденный в Чагырской пещере в Алтайских горах Сибири, свидетельствует о том, что неандертальцы иногда просверливали больные зубы каменными орудиями.

Находка является первым случаем обнаружения свидетельств хирургического вмешательства на зубах у гоминидов, отличных от современного Homo sapiens.

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Команда ученых из России и США провела анализ древнего коренного зуба, найденного в Сибири, и сделала вывод о наличии у неандертальцев когнитивных способностей к проведению стоматологических операций, сообщает журнал Команда ученых из России и США провела анализ древнего коренного зуба, найденного в Сибири, и сделала вывод о наличии у неандертальцев когнитивных способностей к проведению стоматологических операций, сообщает журнал Science News со ссылкой на исследование.

"Обнаруженный древний человеческий коренной зуб свидетельствует о том, что неандертальцы иногда просверливали больные зубы каменными орудиями, что позволяет предположить, что они могли знать о возможности облегчения сильной зубной боли с помощью такого лечения", - говорится в сообщении.

Согласно данным исследователей, зуб возрастом 59 тысяч лет был обнаружен в Чагырской пещере в Алтайских горах Сибири, что является самой древней находкой, свидетельствующей о навыках примитивной стоматологии у неандертальцев. Речь идет о первом случае обнаружения каких-либо свидетельств хирургического вмешательства на зубах у гоминидов, отличных от современного Homo sapiens.

Science News уточняет, что коренной зуб был найден еще в 2016 году, но его значение было признано лишь недавно. В нем имеется большое отверстие, просверленное от жевательной поверхности до пульповой камеры.