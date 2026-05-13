23:22 13.05.2026
Неандертальцы могли проводить стоматологические операции, выяснили ученые

У неандертальцев были когнитивные способности к стоматологии

© Источник: David W. Frayer et al. Prehistoric dentistry? P4 rotation, partial M3 impaction, toothpick grooves and other signs of manipulation in Krapina Dental Person 20. Bulletin of the International association for paleodontology, Vol. 11 No. 1, 2017
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ученые из России и США выяснили, что неандертальцы могли проводить стоматологические операции.
  • Древний коренной зуб возрастом 59 тысяч лет, найденный в Чагырской пещере в Алтайских горах Сибири, свидетельствует о том, что неандертальцы иногда просверливали больные зубы каменными орудиями.
  • Находка является первым случаем обнаружения свидетельств хирургического вмешательства на зубах у гоминидов, отличных от современного Homo sapiens.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Команда ученых из России и США провела анализ древнего коренного зуба, найденного в Сибири, и сделала вывод о наличии у неандертальцев когнитивных способностей к проведению стоматологических операций, сообщает журнал Science News со ссылкой на исследование.
"Обнаруженный древний человеческий коренной зуб свидетельствует о том, что неандертальцы иногда просверливали больные зубы каменными орудиями, что позволяет предположить, что они могли знать о возможности облегчения сильной зубной боли с помощью такого лечения", - говорится в сообщении.
Согласно данным исследователей, зуб возрастом 59 тысяч лет был обнаружен в Чагырской пещере в Алтайских горах Сибири, что является самой древней находкой, свидетельствующей о навыках примитивной стоматологии у неандертальцев. Речь идет о первом случае обнаружения каких-либо свидетельств хирургического вмешательства на зубах у гоминидов, отличных от современного Homo sapiens.
Science News уточняет, что коренной зуб был найден еще в 2016 году, но его значение было признано лишь недавно. В нем имеется большое отверстие, просверленное от жевательной поверхности до пульповой камеры.
Один из исследователей, антрополог из Университета Аризоны Джон Олсен заявил, что находка "свидетельствует как о ловкости рук, так и о когнитивных способностях", необходимых для успешного проведения подобной операции.
