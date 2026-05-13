Более 30 военнослужащим "Севера" вручили награды на позициях
Специальная военная операция на Украине
 
07:41 13.05.2026
Более 30 военнослужащим "Севера" вручили награды на позициях

Российские военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
  • Более 30 военнослужащих 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Север» получили государственные и ведомственные награды.
  • Награды были вручены прямо на боевых позициях на харьковском направлении в рамках празднования Дня Победы.
  • Проведение крупных построений затруднено, поэтому награды доставили непосредственно в подразделения.
БЕЛГОРОД, 13 мая - РИА Новости. Более 30 военнослужащих 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Север", выполняющих задачи на харьковском направлении, получили государственные и ведомственные награды прямо на боевых позициях, сообщил РИА Новости заместитель командира батальона с позывным "Соник".
"Более 30 военнослужащих подразделений и соединений 6 гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север", выполняющих задачи на харьковском направлении, награждены государственными и ведомственными наградами в рамках празднования Дня Победы", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в условиях оперативной обстановки проведение крупных построений затруднено, поэтому награды были доставлены непосредственно в подразделения. Он подчеркнул, что военнослужащих награждали прямо на боевых позициях. Замкомандира отметил, что для бойцов важно получать признание и благодарность за ежедневную службу и выполнение поставленных задач.
